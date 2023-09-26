مصر.. إعلان موعد الانتخابات الرئاسية

عربيات ودوليات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضاً.

وأعلن رئيس الهيئة، المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحافي، التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فقد تم «تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر».

وأضاف حمزة أنه «في حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر».

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن الهيئة أصدرت قرارها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

