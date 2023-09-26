«واشنطن بوست» و«نيوزويك»: بايدن سيخسر الانتخابات

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: توقعت وسيلتان إعلاميتان مرموقتان في الولايات المتحدة أن يخسر الرئيس الحالي جو بايدن الانتخابات إذا كان منافسه هو سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وفي مقال بمجلة «نيوزويك» تحت عنوان «السيد الرئيس: سوف تخسر أمام ترامب.. نحن نتوسل إليك أن تتنحى» كتب المعلق السياسي الأميركي جنك أويغور يقول إن شعبية بايدن في أدنى مستوياتها كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة إذ حصل على أقل من 40% من أصوات الأميركيين. بل إن الرئيس الحالي حصل على نسبة مئوية لا تتجاوز الثلاثينات في 3 من 6 استطلاعات للرأي أجريت أخيراً. بالنسبة لمؤيدي الحزب الجمهوري، فإن المعلق يعتبر أن بايدن «هبة من السماء» إذ لن يتمكن ترامب من الفوز على أي أحد سواه.

وأظهر استطلاع آخر أن 59% من الأميركيين يعتقدون أن على ترامب إنهاء حملته الانتخابية على الفور وترك الحياة السياسية. وفي الاستطلاع نفسه، حصل ترامب على 33% في حين جاء أداء بايدن أسوأ منه حاصلا على نقطة أقل أي 32%.

صحيفة أميركية أخرى، هي «واشنطن بوست» نشرت مقالا سلك كاتبه منحى مقال «نيوزويك» نفسه، ويلفت كاتب المقال مايكل شيرير إلى أن نقاط ضعف بايدن يتم التطرق إليها في أروقة المباني لكن نادرا ما تثار في الجلسات العامة. ويشدد شيرير على أنه لا يوجد خلاف كبير في أوساط الطبقة السياسية العليا للحزب الديمقراطي بشأن مستقبل مسار الحملة الانتخابية رغم مخاوف الجماهير الواسعة النطاق.

في غضون ذلك كشف استطلاع رأي جديد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدم على نظيره الحالي جو بايدن بـ10 نقاط مئوية في انتخابات 2024.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وقناة «إيه بي سي»، فإن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الانتخابات المنتظرة العام المقبل. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي الحالي «يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك مع تزايد الاستياء من تعامله مع حرب أوكرانيا والاقتصاد والهجرة، إلى جانب عمره المتقدم». وأبرزت النتائج أن أكثر من 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين ذوي ميول ديمقراطية يقولون إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس الحالي. في المقابل يقول مستشارو بايدن إن الرئيس الحالي هو «أقوى ديمقراطي لعام 2024». وفيما يخص ترامب، خلص الاستطلاع إلى أنه «يتمتع بموقف قوي على المستوى الوطني، على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية».

