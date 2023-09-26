محققون أمميون: الإعلام الروسي «يحرض على الإبادة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نبهت مجموعة محققين تابعة للأمم المتحدة امس إلى أن بعض الكلام الذي تورده وسائل الاعلام الروسية قد يشكل «تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية» في أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق حول أوكرانيا أريك موز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنه قلق من «ادعاءات حول إبادة جماعية في أوكرانيا» محذرا من أن «بعض الكلام الذي تورده وسائل الإعلام الروسية العامة ووسائل أخرى قد يشكل تحريضا على ارتكاب إبادة جماعية». وأكد موز أن «اللجنة تواصل تحقيقاتها في القضية».

كما تحقق اللجنة في ملابسات تفجير سد كاخوفكا الكهرمائي في 6 يونيو والواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية. واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير السد لإبطاء هجومها المضاد في الجنوب. وحملت روسيا المسؤولية لكييف.

الى ذلك أعلن الجيش الأوكراني امس أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلغرام «قُتل 34 ضابطاً بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود» بعد ضربة صاروخية.

في المقابل تعرضت منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا امس لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أسفر عن أضرار كبيرة في البنية التحتية وبالتزامن تعرضت مواقع روسية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم لضربات جديدة بالمسيرات الأوكرانية.

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها على أوديسا حيث توجد موانئ تصدير الحبوب بواسطة 19 مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية وصاروخين من طراز «أونيكس» و12 صاروخا من نوع «كاليبر» وأكد المصدر نفسه أن غواصة شاركت أيضا في الهجوم. وأضاف الجيش الأوكراني أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة، مشيرا إلى أن حريقا اندلع في فندق لكن سرعان ما تم إخماده. كما تسبب القصف في تدمير مخازن للحبوب وتضرر مستودعات وشركات إثر سقوط حطام صواريخ في ضواحي أوديسا، بحسب المصدر نفسه.

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية أسقطت كل المسيرات و11 صاروخا روسيا من طراز كاليبر فوق أوديسا.

من جانبها نقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت اليوم طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة فوق كورسك وبيلغورود.

