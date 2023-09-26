مـا ميـش سكنـي

آراء

اليوم ونحن نعيش وسط فوضى كبيرة بالمناطق السكنية التي تحولت بقدرة قادر لمناطق استثمارية تحت غطاء سكني من دون أي تحرك من الجهات المسؤولة عن ذلك مما جعل قيمة السكني أفضل من قيمة الاستثماري والتجاري لعدة اسباب أولا قيمة الكهرباء والماء، وثانيا هي بين مناطق سكن خاص وعوائل كويتية، وهذا ما جعل أسعار المناطق السكنية بالكويت عالية وغالية الثمن وسوقها المحلي افضل من سوق الاستثماري والتجاري، وبات المواطن الكويتي البسيط لا يقدر شراء أي مساحة بالمناطق السكنية بسبب اسعارها المبالغ فيها، واسعارها الغالية بشكل غير طبيعي، ومع تحول المناطق السكنية لمناطق استثمارية وهنا لا اعلم هل هذا التحول من سكني لاستثماري بمباركة البلدية أم من دون علمها أو انها تعمل بنظام «اعمل حالك ما تعرفش حاجة» ولا تشوف حاجة مما جعل هذه المناطق السكنية ذات كثافة عالية بعكس ما هو مخطط لها، وبات استهلاك الخدمات فيها كبيرا حيث الازدحام داخلها والضغط على الخدمات الصحية والتعاونية فيها وفوضى كبيرة بوقوف السيارات واستهلاك كبير للكهرباء والماء بحيث البيت الذي مخصص لعائلة او عائلتين بات يضم 6 او 8 عوائل ولهذا نقول شوف حال الخدمات بهذه المناطق، وكل هذا بسبب النوم العميق للاجهزة الرقابية بالبلاد.

ولنأخذ تعريف المنطقة السكنية (هي مناطق السكن النموذجي هي المناطق الخفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة وإأقامتها أو وزعت أراضيها الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) أو مختلفة ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص). أقرأ التعريف أفرح وأشوف الواقع الحالي بالمناطق السكنية أبكي، ونشوف تعريف المناطق الاستثمارية (هي المناطق التي يسمح بالبناء بنسبة 250% من مساحة القسيمة خارج المدينة وبنسبة 400% من مساحة القسيمة داخل المدينة وبحد أقصى 50% لكل طابق بدءاً من الطابق الأرضي على أن يتم توفير صـالـة وكونتر لاستقبال الزبائن بالأرضي بمساحة لا تزيد على 25م2 ولا يقل عرضه عن 3م ولا يدخل من ضمن النسبة) طبعا ما في ذكر لمواقف السيارات وهذا يعني كل صاحب سيارة بالمناطق الاستثمارية بكيفه يوقف وين ما يوقف!!! وخل نعرف قانون بناء المناطق التجارية (هي التي يكون الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفق النسب الآتية : خارج مدينة الكويت : 180% من مساحة القسيمة بحيث لا تزيد المساحة التجارية لأي طابق على 50% من مساحة القسيمة . 150% من مساحة القسيمة للقسـائم التي تقع على شوارع تجارية فرعية بحيث لا تزيد المساحة التجارية لأي طابق على 50% من مساحة القسيمة)، وتعريف المناطق السكني والاستثماري والتجاري كلام انشائي جميل ولكنه غير موجود على أرض الواقع وبات الحال عندنا شوربة من السكني على الاستثماري والكل ماشي على البركة دام الجهاز الرقابي للمناطق بالكويت يعمل على نظرية (شنو ومنو واسطتك) يعني «بلنا منا نحن» لأنه الواسطة هي سيد الموقف بالبناء.

وعندما تكون الواسطة هي صاحبة الكلمة العليا والاخيرة يكون حال تطبيق القانون سلامات ومع عدم وجود تطبيق فعلي للقانون يكون الحال بلاليييط كا هو الحال الحالي بالعديد من المناطق السكنية بالاسم التي واقعها يقول انها مناطق استثمارية، ومع هذه الفوضى والخلط بتصنيف المناطق عندنا نقول ان شفت اصلاح وتنمية قول سبيل حالنا حال المثل الكويتي القديم الي يقول (اذا طار طيرك قول سبيل)، ولأننا نعيش زمن ما ميش مناطق سكنية نقول هذي الكويت صل على النبي (ص)، والحين ما بقى عندي حجي اقوله الا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء ويصلح الحال وترجع مناطقنا السكنية مثل قبل الكل يعرف الكل، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ما أهم إنجاز حكومي بالعطلة النيابية لعام 2023م؟ الجواب قرار معالي وزير التجارة إلزام المطاعم والمقاهي تقديم ماء الفلتر ولا يتم فرض مياه البطل على الزبائن!!! وهذا القرار خلاهم ينسون غلاء وارتفاع اسعار المطاعم والمقاهي يمه وهني نقول (بيا بكش كنا سنقينن)، وتكفه يامواطن اترك الخبال عنك واعقل.

