غياب «الرئاسة الكويتية والبشت الخليجي» عن «الآسياد».. أحزن كل الخليجيين

آراء

شهدنا وتابعنا باهتمام بالغ الحدث الرياضي الأهم والأبرز في قارة آسيا انطلاق منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية والتي تم تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا، وسط مشاركة تاريخية واستقبال حافل لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد – حفظه الله ورعاه- ووفد دولة الكويت، على الأراضي الصينية، إلا أن المحزن هو غياب «البشت الخليجي والرمز الكويتي» عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي لأول مرة منذ إن إنشائه برئاسة الشهيد الشيخ الراحل فهد الأحمد – رحمه الله-، وكانت النسخة الأولى من دورة الألعاب الآسيوية التي يستضيفها المجلس في نيودلهي، بمشاركة 3411 رياضياً يمثلون 23 دولة آسيوية، حيث استمر الشيخ فهد الأحمد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي من 1982 وحتى وفاته عام 1990، وكان مقره في الكويت، وحينها تولى السيرلانكي روي دي سيلفا رئاسة المجلس لمدة 11 شهراً، قبل أن يتولى الشيخ أحمد الفهد رئاسة المجلس، والذي حسمت بالتزكية خلفاً لوالده الشيخ فهد الأحمد بعد ان ترأس المجلس لمدة 10 سنوات بالتزكية أيضاً، ثم يأتي أخاه الشيخ طلال الفهد ليستكمل مسيرة الرياضة الكويتية وفوزه برئاسة المجلس الآسيوي في يوليو 2023، في انتخابات على الرئاسة كويتية - كويتية، إلا ان الخلافات والصراعات بين الأقطاب السياسية في الداخل الكويتي لم تجد لها سوى الوجود والتميز الكويتي في المحافل الدولية، للإجهاز على معارضيها وتقديم شكوى بإدعاءات التدخل الحكومي في انتخابات المجلس الآسيوي، والتي بدورها أسهمت في صدور قرار بإيقاف الشيخ طلال الفهد عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي مؤقتاً.

إن ما شهدناه اليوم خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ووجود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - وغياب الرئاسة الكويتية عن المجلس الأولمبي الآسيوي ورئاسة تلك الدورة للألعاب الآسيوية، يجعلنا جميعاً نشعر بالحزن، ونتساءل من المسؤول عن هذا المشهد المحزن والمؤلم في الوقت نفسه لكل الكويتيين والمحبين لهذا الوطن؟!، فلا يمكن لصراعاتنا السياسية أن تتسبب في إبعادنا عن هذا الوجود، ووجودنا في المحفل الدولي الرياضي المهم لنا جميعا ولجميع الخليجيين والعرب على حد سواء.

إن ما نراه من خلافات بين الأقطاب السياسية، يجب أن يتوقف وأن يبتعد تماما عن الوجود أو المشاركة الكويتية في المحافل الدولية، والنأي بها عن أي صراعات، ومكانتنا ككويتيين على الصعيدين الدولي والإقليمي، فلا يجوز أبداً بأي حال من الأحوال استخدام النشاط الرياضي الدولي في الأمور الداخلية، ولا يجوز غياب الدولة ودورها الفاعل في المحافل الدولية والرياضية من أجل البعض، وبسبب تلك الصراعات والنزاعات التي لا دخل لنا فيها.

إن غياب الرمز الكويتي و«البشت الخليجي عن دورة الألعاب الآسيوية بغياب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ طلال الفهد الفائز في الانتخابات الأخيرة برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، لم يضره وحده فقط، بل أضر جميع الكويتيين والخليجيين والعرب بغياب الرئاسة الكويتية الخليجية العربية عن هذا الحدث الدولي المهم، وأهدر دور الكويت وحقها التاريخي والحضاري في صناعة وتأسيس المجلس الأولمبي الآسيوي وإنشاء مقر له في الكويت، وإعلاء اسم الكويت والكويتيين ووسط شعوب العالم أجمع.

ونحن اليوم، إذ نشاهد تلك الأحداث المؤسفة التي تمر بها الرياضة الكويتية من تقديم شكوى على رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ طلال الفهد، التي لا تعبر عنا ككويتيين، وعن أصالتنا وحضارتنا وعن أمانينا في الوجود بالمحافل الدولية ورفع راية الكويت عالية، وإذ نؤكد بأن الخاسر الوحيد من تلك الصراعات هو الوطن والمواطن معا على حد سواء، ولن ينجح من تلك الخلافات، أو سيستفيد بخروج الكويت من رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي.

ولابد أن تدرك القوى السياسية أن الخسارة ستطال الجميع، وأن الخاسر الأول والأخير هو الوطن من هذه الأحداث المؤسفة، وعلى الجميع أن يعي أهمية الرياضة بالنسبة للسياسة، وفائدة السياسة في الرياضة، وعلى جميع السياسيين التوقف تماما عن تلك الصراعات، والعمل سوياً لإصلاح الأمور الداخلية والابتعاد عن تصعيدها خارجيا، ونحن بدورنا نتساءل إلى متى هذا الصراع الكويتي - الكويتي؟!

متى سينعم وطننا الكويت مثل بقية دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي بالتقدم والرقي والرخاء؟!.

وختاما أتوجه برسالتي إلى أعلى سلطة حكومية بضرورة وضع حد وبشكل صارم لكل شخص يتقدم بشكاوى تعود بالضرر على الكويت والمجتمع، ويجب التأكيد على أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ولكم في الدول المجاورة أمثلة يحتذى بها.

