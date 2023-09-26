قاطعوا.. الحسابات الوهمية

آراء

الحسابات الوهمية... وما أدراك ما الحسابات الوهمية التي تتفنن في ضرب ذمم وأعراض البشر ونشر الكراهية والتفرقة بين افراد المجتمع.

هل وجدتم حساباً وهمياً واحداً يدعو الى عكس ذلك؟ كأن يدعو الى المحبة والتعاون والتلاحم بين الناس، شخصيا لم أجد ومن المؤسف ملاحظة أن الأغلبية تلاحق وتتابع هذه الحسابات ويصل عدد متابعيها في بعض الحالات إلى مئات الآلاف لأن الاغلبية من البشر تتلذذ في متابعة وقراءة ما يتعلق بقذف ذمم وأعراض الناس.

كم اتمنى أن تقاطع هذه المواقع والحسابات الوهمية لأن صاحب الموقع أو الحساب الذي يضع اسمه وصورته ولا يكون مجهول الهوية اكثر مصداقية في نقله للأخبار.

الحسابات الوهمية والمجهولة لعبت بعواطف ومشاعر الناس من حيث الزيادات والقروض وخصوصا المتقاعدين ودغدغة مشاعرهم وأوهمتهم بقوانين أساسا غير قابلة للتطبيق والتنفيذ، وكل حساب من هذه الحسابات يتبع اشخاصاً وجهات معينة وتقوم بضرب ذمم وأعراض خصومهم مقابل حفنة من الدنانير.

هذه الحسابات لاتنظر ابدا ولم يكن في جدولها وقاموسها مصلحة البلاد والعباد، بل على عكس ذلك فمن يدفع اكثر يكن له الولاء والسمع والطاعة وأغلب هذه الحسابات يدار من خارج البلاد.

نتمنى من الحكومة ان تتصدى لهذه الحسابات التي تضر بالبلاد والعباد، وكما أدعو المواطنين إلى مقاطعتها فهي مأجورة وتضر بالبلاد والعباد.

في الختام أدعو الله ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

