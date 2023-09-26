تحديات التدريس الحديثة

آراء

نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة بداية عام دراسي جديد ونشكر القائمين على العملية التعليمية في جميع المراحل تفهمهم ومحاولة تسهيل وتذليل العقبات التي قد تتعرض لها العملية التعليمية في كل عام دراسي.

أذكر قبل ما يزيد على 25 عاماً وفي نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين عندما كنا نجلس على مقاعد الدراسة في كلية التربية، وكنا نبحث في طرق التدريس والتحديات التي قد تتعرض لها وكيف يمكن أن نتجاوزها، وقد كتب زميلي أ. د. فايز الظفيري مدير جامعة الكويت الحالي، كتب مقالا بعنوان لا اذكره جيدا ولكن ربما «التدريس وتحديات القرن الحادي والعشرين» حيث كان يتساءل بشكل استنباطي واستدراكي هل نحن ويقصد بنحن الهيئة التدريسية والتعليمية والمعلمين والمعلمات وربما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي آنذاك هل نمتلك القدرة على مواكبة تحديات ستطرأ مستقبلا وستستجد على الساحة التعليمية، هل نمتلك القدرات الفكرية والأدوات التعليمية التي تمنحنا مساحة جيدة لمواكبة هذه التغيرات والتطورات المخيفة، هل ستكون التكنولوجيا هي البديل الأول في عملية التدريس، هل نمتلك استراتيجيات واضحة يمكن من خلالها السير بخطى ثابتة لإنشاء جيل واعٍ قادر على فهم العالم من حوله من خلال العملية التعليمية.

وللإجابة عن هذه التساؤلات التي مر عليها 25 عاماً وجب علينا أن نبين كثيراً من المصطلحات التعليمية وطرق التدريس والاستراتيجيات التي قد تساعدنا في محاولة الفهم وبالتالي الاجابة.

إن كلمة استراتيجية وتعريفها هو المهم هنا وذلك لكي نتمكن من الاجابة عن السؤال الواسع، إن أصل كلمة استراتيجية اللغوي هو الكلمة اليونانية استراتيجيوس، ومعناها فن القيادة واختيار الأهداف. تم استعمال هذا المصطلح للمرة الأولى في الميدان العسكري، وتعني استخدام الإمكانيات والمواد والوسائل المتوافرة على أتم وجه لتحقيق الأهداف المنشودة، (إطارٌ مُوجِّه لأساليب العمل). ثم انتقل استخدام هذا المصطلح ليشمل مجالات عدة منها مجال التدريس والتعليم.

وبشكل أكثر دقة يجب أن نميز بين الاستمرار في عملية التعليم والتدريس التقليدية، والنوع الآخر الأكثر تعقيداً لكنه أكثر فعالية وهو التدريس ضمن استراتيجيات موثوقة ويمكن لمسها وقياسها بل وملاحظتها وتعديلها.

لعل أي عملية لا تكون نتائجها واضحة وذات فعالية تعتبر عملية فاشلة، ولعل أي عملية تكون نتائجها سلبية ولا تخدم الهدف تكون كذلك عملية فاشلة.

هذا الحديث يجرنا إلى التفكير قليلا بل والمقارنة بين الجيل الذي كان لا يمتلك هذه التكنولوجيا ونتائج دراسته والجيل الحالي الذي يمتلك كل تفاصيل التكنولوجيا وأدواتها وبالتالي المقارنة في مجال التحصيل العلمي والذي هو نتاج عملية التدريس.

وبلا شك النتائج تبين تميز الجيل السابق في مهارات معينة وتميز الجيل الحالي في مهارات مختلفة ولعل ذلك نتاج الاندماج المجتمعي والتعليمي الذي وفرته التكنولوجيا.

ولكن باعتقادي أن الجيل السابق تفوق في التحصيل العلمي عن الجيل الحالي وذلك لأنه فهم التغيرات التي طرأت آنذاك واستطاع أن يمتلك مهارات مكنته من التميز.

أما الجيل الحالي فما زال لا يمتلك الوعي الجيد ولعدم وجود استراتيجيات تدريس حديثة وحقيقية ومدعمة بإحصائيات ومعلومات واضحة فما زال يعاني من عدم فهم للعملية التعليمية.

بلا شك نحن نحتاج إلى وضع استراتيجيات تدريس حديثة واضحة المعالم تساعدنا على فهم الواقع التدريسي والبيئة التدريسية والتعليمية.

إن استراتيجيات التدريس هي سياق من أساليب وطرق التدريس وتقنيات تنشيط الفصل الدراسي المتغيرة حسب معايير عدة، لعل أهمها هو الموقف التدريسي.

إنها أسلوب المعلم في تدريسه للمواد وفي طريقه لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، إنها كذلك الوسائل والأدوات والإجراءات التي يستخدمها لمساعدته في مَهمته، إنها أيضا الجو العام داخل الفصل الدراسي المساعد على الوصول -بشكل منظم ومتسلسل- إلى مُخرجات تعليمية مقبولة في ضوء الإمكانات المتاحة.

إنها كل ما سبق، لكنها باختصار التخطيط المُسبق والخطة التي يتبعها المعلم لتحقيق هدف تعليمي.

لفتة نفسية

رسالة للزملاء المعلمين والزميلات المعلمات اصنعوا جسر تواصل متينا بينكم وبين الطلاب والطالبات، ولعل أحد أهم تلك العوامل هو الحوار المتبادل لخلق جو تفاعلي مميز في الفصل.

