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توقُّف قمة أياكس وفينورد بسبب الألعاب النارية


توقفت قمة المرحلة السادسة من الدوري الهولندي بين أياكس أمستردام وضيفه فينورد حامل اللقب بعد أقل من ساعة بقليل أول من أمس في أمستردام بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية حسب صور تلفزيونية. وأمر الحكم سيردار غوزوبيوك كلا الفريقين بالعودة الى غرف الملابس للمرة الثانية بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب من قبل مشجعي الفريق المضيف. وكان الحكم أوقف المباراة للمرة الاولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب. وحسب وكالة أنباء «أيه إن بي» اندلعت أحداث خارج الملعب، مما اضطر الشرطة إلى التدخل. وتعرضت بوابة الدخول الرئيسية لملعب يوهان كرويف للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.


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