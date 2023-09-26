أتلتيكو حرم ريال من استعادة الصدارة

دوليه

أوقف أتلتيكو مدريد البداية المثالية لجاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 أول من أمس في دربي العاصمة على ملعب «ميتروبوليتانو» في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني. وسجل ألفارو موراتا (4 و46) والفرنسي أنطوان غريزمان (18) أهداف أتلتيكو مدريد، والألماني توني كروس (35) هدف ريال مدريد.

والحق أتلتيكو الخسارة الأولى بجاره هذا الموسم بعد خمسة انتصارات متتالية، فحرمه من استعادة الصدارة من غريمه التقليدي الآخر برشلونة وجار الاخير جيرونا.

وتجمد رصيد النادي الملكي عند 15 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا الفائزين على سلتا فيغو 3-2 وريال مايوركا 5-3 السبت تواليا.

وبدوره، استعاد أتلتيكو توازنه عقب خسارته المذلة امام فالنسيا 0-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث ليتقدم الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط من خمس مباريات.

وخاض النادي الملكي المباراة في غياب قائده داني كارفاخال بسبب الاصابة، فيما استبعد البرازيلي فينيسيوس جونيور في اللحظة الاخيرة بسبب المرض بعد تعافيه للتو من اصابة في الفخذ.

وبكر أتلتيكو بالتسجيل عبر مهاجم النادي الملكي السابق موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع البرازيلي صامويل لينو أسكنها على يسار كيبا (3). والهدف الاول لموراتا في مرمى فريقه السابق في الليغا. ورد كروس بتسديدة قوية بين يدي الحارس السلوفيني يان أوبلاك (12). واضاف غريزمان الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لساول أسكنها على يسار كيبا (18).

وانطلق المهاجم البرازيلي رودريغو من منتصف الملعب وسدد كرة زاحفة ضعيفة بجوار القائم الايمن (20)، وجرب الفرنسي إدواردو كامافينغا حظه بتسديدة بعيدة ارتطمت بأحد المدافعين وعلت العارضة (30).

وكاد الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركنية انبرى لها النمسوي دافيد ألابا (31). وأنقذ كيبا مرماه بتصديه لتسديدة قوية زاحفة لساول من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية لماركوس يورنتي (32).

ونجح كروس في تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج المنطقة عندما استغل كرة رأسية للاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس عندما ابعد تمريرة لمواطنه فالفيردي، فهيأها الألماني لنفسه وتلاعب بتمويه جسدي بيورنتي وسددها بيسراه على يمين الحارس أوبلاك (35).

وسجل ريال هدفا عبر كامافينغا اثر كرة مرتدة من القائم بعد متابعة ألابا لكرة عرضية امام المرمى لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل على المدافع الالماني أنتونيو روديغر (43).

ودفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم خوسيلو مكان مودريتش مطلع الشوط الثاني من أجل البناء على العودة القوية لفريقه في نهاية الشوط الأول، لكن موراتا عمَّق جراحه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لساول (46). وهو الهدف الخامس لموراتا في الليغا هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ريال الدولي الانكليزي جود بيلينغهام وبرشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى صدارة لائحة الهدافين. وحرمت العارضة ماريو هيرموسو من الهدف الثالث بردها رأسية اثر ركلة ركنية (55).

واستعاد ريال سوسييداد، رابع الموسم الماضي، نغمة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه خيتافي 4-3. وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر مهاجمه الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو، لكن خيتافي رد بهدفين عبر كارليس ألينيا (39) وبورخا مايورال (45+5) منهيا الشوط الاول في صالحه. واستهل ريال سوسييداد الشوط الثاني بقوة وسجل هدفين بواسطة ميكل أويارسابال (61 من ركلة جزاء) وبرايس منديس (66)، قبل أن يوجه أويارسابال الضربة القاضية للضيوف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (88). وسجل خوانمي لاتاسا الهدف الثالث للضيوف (2+90) دون أن يجنبهم الهزيمة.

وتعادل رايو فايكانو مع فياريال 1-1. ورفع رايو فايكانو رصيده الى 10 نقاط في المركز السابع مقابل سبع لفياريال الثاني عشر. وانتهت مباراة ريال بيتيس مع قادش بالنتيجة ذاتها. ورفع ريال بيتيس رصيده الى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق الاهداف خلف قادش التاسع.

وحسم لاس بالماس قمة العائدين الجديدين الى دوري الاضواء امام ضيفه غرناطة في صالحه بهدف وحيد سجله لاعب الوسط كيريان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

