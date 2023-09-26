سان جرمان حسم «الكلاسيكو».. وخسر مبابي

دوليه

حسم باريس سان جرمان حامل اللقب الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا عندما تغلب عليه 4-0 أول من أمس على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، لكنه خسر جهود نجمه كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر. وضرب باريس سان جرمان بقوة في الشوط الاول وأنهاه بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي (8) ومهاجمه الوافد حديثا من أينتراخت فرانكفورت الالماني الدولي راندال كولو مواني (37)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لغريمه التقليدي في الثاني بهدفين للوافد الآخر الدولي البرتغالي غونسالو راموش (47 و89). ودخل راموش بديلا لمبابي في الدقيقة 32 بعدما تعرض الأخير لإصابة في الكاحل الأيسر اثر تدخل من المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي في الدقيقة السابعة وهو الخطأ الذي افتتح منه حكيمي التسجيل. وتلقى مبابي تدخلين طبيين في سعيه الى مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 32. وعوَّض النادي الباريسي سقوطه على أرضه أمام ضيفه نيس 2-3 في المرحلة الماضية وصالح جماهيره بفوز غال على غريمه مرسيليا مواصلا استعادة توازنه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الالماني 2-0 الثلاثاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وارتقى باريس سان جرمان الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام موناكو المتصدر السابق، فيما مني مرسيليا بخسارته الاولى هذا الموسم وتراجع الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.