ليفركوزن لحق ببايرن إلى الصدارة

دوليه

لحق باير ليفركوزن مجدداً ببايرن ميونخ حامل اللقب الى الصدارة، بفوزه الكبير على الوافد الجديد هايدنهايم 4-1 أول من أمس في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني. وبعدما أجبر العملاق البافاري على الاكتفاء بالتعادل معه في معقله «أليانز أرينا» بنتيجة 2-2 في المرحلة الماضية، أظهر ليفركوزن أول من امس أنه عازم على القتال بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو من أجل محاولة وضع حد لاحتكار بايرن والفوز بلقبه الأول في الـ «بوندسليغا». وبذلك، رفع ليفركوزن رصيده الى 13 نقطة لكنه تخلى عن الصدارة بفارق الأهداف عن بايرن الذي حقق السبت فوزاً كاسحاً على بوخوم 7-0. وفرض أينتراخت فرانكفورت نفسه ملك التعادلات في مستهل الموسم بعدما فشل في الوصول الى شباك ضيفه فرايبورغ. ورفع فرانكفورت رصيده الى 7 نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف مضيفه بالذات.