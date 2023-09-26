تعثر نابولي وروما وفوز إنتر

دوليه

استمرت معاناة نابولي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا بتعادله السلبي على أرض بولونيا أول من أمس في الدوري الايطالي ، فيما واصل إنتر بدايته المثالية بتحقيقه الفوز الخامس تواليا منذ مطلع الموسم الحالي، وجاء على مضيفه امبولي 1-0 ، رافعاً رصيده الى 15 نقطة من اصل 15 ممكنة. وعلى ملعب «ريناتو دال آرا»، استمرت معاناة نابولي بقيادة مدربه الجديد غارسيا الذي خلف لوتشانو سباليتي المستقيل، وذلك بتعادله على أرض بولونيا من دون أهداف في لقاء أهدر خلالها هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن ركلة جزاء. وواصل فيورنتينا بدايته الجيدة بتحقيقه للفوز الثالث، وذلك على حساب مضيفه أودينيزي بهدفين سجلهما الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا (32) وجاكومو بونافنتورا (2+90)، رافعاً رصيده الى 10 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الرابع ونقطة أمام أتالانتا الذي حقق بدوره فوزه الثالث على حساب ضيفه كالياري بالنتيجة ذاتها. وسقط روما في فخ التعادل مع تورينو 1-1

