أرتيتا مستاء من التعادل أمام توتنهام

دوليه

أعرب مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، عن استيائه بعد تعادل فريقه مع ضيفه توتنهام 2-2 أول من امي على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي.

وتقدم أرسنال مرتين في المباراة، لكنه سرعان ما كان يتلقى هدف التعادل، نتيجة أخطاء ارتكبها لاعبوه. وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «نشعر كأننا فقدنا نقطتين. صحيح أنه كان هناك الكثير من التغيير في الهيمنة على اللعب. عندما كان لدينا المزيد من السيطرة والهيمنة على المباراة ونسجل الهدف، فإنهم كانوا يسجلون على الفور». وأضاف: «لقد أضعنا الفرصة الكبيرة التي أتيحت لغابرييل جيسوس، لحظات كبيرة بالنسبة لنا، لكننا عدنا إلى المباراة، بدأنا بشكل جيد للغاية، وسجلنا الهدف، ولكن استقبلت شباكنا هدفا على الفور. لذلك عاطفيًا، كان هذا أمرًا صعبًا». وتابع: «اعتقدت أننا عانينا لمدة 10 أو 15 دقيقة بعد ذلك، وافتقرنا إلى الكثير من رباطة جأشنا مع الكرة وكأنها مباراة كرة سلة. لكنني أعتقد في النهاية أننا ضغطنا وضغطنا، لكننا لم نتمكن من تحقيق الفوز».

من جانبه، أبدى مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو، رضاه عن أداء فريقه . وقال بوستيكوغلو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «من ناحية الأداء، كان علينا أن نظهر القليل من كل ما لدينا. إنهم فريق جيد ومتميز كان علينا الدفاع في بعض الأحيان. لكنني أعتقد أننا أظهرنا شجاعة وجرأة حقيقية لمواصلة لعب كرة القدم الخاصة بنا. لقد ضغطنا بقوة بالتأكيد».

