كلوب يمتدح نونيز

دوليه

أثنى الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الانكليزي، على «الخطوات الضخمة» التي اتخذها داروين نونيز، مهاجم الفريق هذا الموسم، نحو تطوره، بعد مساهمته الحاسمة في الفوز الذي حققه الفريق على وست هام 3-1 أول من امس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هدف نونيز الرابع هذا الموسم، والذي يبقيه متساويا مع محمد صلاح، الذي سجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء في الدقيقة 16، كان محوريا في فوز الفريق خاصة أن وست هام كان قد عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق غاردو بوين.

وحسم البديل ديوغو جوتا الفوز الخامس على التوالي لفريق ليفربول بتسجيله الهدف الثالث، ليقفز ليفربول للمركز الثاني، ولكن كان أداء نونيز طوال المباراة تحديدا هو الذي جذب الأنظار. وقال كلوب: «اتخذ خطوات هائلة في الأسابيع القليلة الماضية. أصبح تهديدا حقيقيا للمنافسين. كلكم شاهدتم الهدف، كان رائعا للغاية، أليس كذلك؟ كان قويا للغاية».

