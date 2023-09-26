بوكيتينو: أشعر بخيبة أمل

دوليه

قال مدرب تشلسي، ماوريسيو بوكيتينو، أول من امس، إنه لن يدع الإحباط يتسرب إلى نفسه، رغم تلقي فريقه الخسارة الثالثة هذا الموسم في البريميرليغ، على يد أستون فيلا 0-1 في ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة. وكان تشلسي الطرف الأفضل في اللقاء، لكن طرد لاعبه الفرنسي مالو غوستو أدى إلى انقلاب الموازين، ليتجمد رصيد الفريق عند 5 نقاط في المركز الـ14. وقال بوكيتينو، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا لست محبطا، أشعر فقط بخيبة الأمل.. أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل حتى البطاقة الحمراء». وأضاف: «لقد قدم الفريق كل شيء، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل.. اللعب بعشرة لاعبين دائما ما يكون أمرا صعبا، لكن الفريق عمل بجد». وتابع المدرب الأرجنتيني: «نحن بحاجة إلى تغيير الوضع، والطريقة الوحيدة التي أعرف أننا نستطيع من خلالها فعل ذلك، هي العمل الجاد حقا». واستكمل: «نحن واثقون من الطريقة التي نؤدي بها.. الشيء الوحيد الذي نفتقده هو التسجيل، وإذا واصلنا العمل الجاد سنتغير».

