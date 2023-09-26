نيوكاسل افترس شيفيلد

دوليه

حقق نيوكاسل يونايتد الانتصار الأضخم في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بسحق مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0 أول من أمس في المرحلة السادسة للمسابقة. وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 هزائم، إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب. وافتتح شون لونغستاف التسجيل لنيوكاسل، في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميلاه دان بورن وسفين بوتمان الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 31 و35. وواصل نيوكاسل سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث سجل ويلسون وأنتوني جوردون الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين 56 و61 على الترتيب. وأضاف ميغيل ألميرون وبرونو غيمارايش الهدفين السادس والسابع، في الدقيقتين 68 و73 على الترتيب، قبل أن يختتم أليكسندر إيساك مهرجان أهداف نيوكاسل في الدقيقة 87. وفي مباراة أخرى تغلب برايتون على بورنموث 3-1.