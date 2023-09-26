«الكايت بورد» يتفوق في القاهرة

دوليه

فاز الفريق الكويتي للتزلج الشراعي (الكايت بورد) بجائزة أفضل فريق في الدورة الرابعة عشرة لبطولة «كنغ أف لاغون» لرياضة «الكايت سيرينغ» التي استضافتها مصر.وفازت اللاعبة وجد الصباح بالمركز الثاني في فئة «إيرستايل» للبنات فيما حققت شقيقتها نجلاء الصباح جائزة النجمة الصاعدة في البطولة التي نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمنطقة رأس سدرعلى خليج السويس بساحل البحر الأحمر. وأشاد أمين السر العام في النادي البحري الرياضي خالد الفودري في بيان لوكالة (كونا) بنتائج الفريق الكويتي في ظل أول مشاركة له في البطولة التي يتنافس فيها لاعبون على مستوى عال. وثمن الفودري الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة بالكويت من أجل تطوير لعبة (الكايت بورد) والمنافسة على تحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم الكويت عاليا في البطولة التي تشارك فيها فرق من كولومبيا وهولندا والكويت إلى جانب مصر. ويشارك الفريق الكويتي في البطولة بوفد يرأسه عبدالعزيز البنا ويضم خمسة لاعبين هم عبدالله الغربللي وراشد المسعودي ومهلهل المضف وعبدالله الذربان وأحمد القلاف إلى جانب اللاعبتين الشقيقتين وجد ونجلاء الصباح إضافة إلى مشرف عام لجنة الشراع والتجديف

والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي نايف الهده.

