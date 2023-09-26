العربي يواجه الأهلي في «سلة الدوحة»

دوليه

يخوض العربي اليوم ثاني مبارياته أمام الأهلي الليبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة الدوحة الودية لكرة السلة.، كما يلعب في المجموعة ذاتها الزمالك المصري مع ميرالكو بولتس الفلبيني. في حين يلعب في المجموعة الاولى بيروت اللبناني مع مواطنه ساجيس، ودجلة العراقي مع فاس المغربي. وكان العربي خاض أول مبارياته أمام الفريق الفلبيني في وقت متأخر مساء أمس في افتتاح البطولة. وتقام البطولة بنظام الدوري على أن يلتقي بعد انتهاء الدور التمهيدي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى في الدور نصف النهائي من البطولة التي ستختتم في 30 سبتمبر الجاري. كما ستلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مواجهتين، من أجل تحديد المراكز. ويسمح لكل فريق بتسجيل 4 لاعبين أجانب على أن يشارك اثنان في أرض الملعب بحسب نظام البطولة.