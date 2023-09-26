قرعة «سلة الأندية العربية» اليوم

دوليه

تسحب مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة قرعة البطولة العربية الـ 35 لكرة السلة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل. ويشارك في البطولة 16 فريقاً هي الكويت حامل اللقب والقادسية (الكويت) قطر والاهلي (قطر) الاهلي والاتحاد (مصر) بيروت والرياضي (لبنان) الاتحاد (الجزائر) الجيش (سوريا) البريج (فلسطين) وحدة صنعاء (اليمن) الاتحاد (ليبيا) الفتح (السعودية) المحرق (البحرين) السيب (عمان). وستتضح اليوم مشاركة فريق دجلة العراقي في البطولة من عدمها قبل سحب القرعة. وستوزع الفرق على 4 مجموعات على أن يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي. ويستعد الكويت حامل اللقب والقادسية للبطولة عبر معسكرات خارجية يقيمها الفريقان في صربيا حالياً.