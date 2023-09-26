الأزرق.. «مو منافس عنيد»

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لم تأت مشاركة المنتخب الاولمبي في الالعاب الاسيوية المقامة في هانغتشو حاليا بما كان يطمح له الشارع الرياضي الذي كان يأمل بان يحقق الازرق نتائج مقبولة على اقل تقدير عطفا على نجاحه بالتآهل الي نهائيات اسيا لتحت 23سنة التي ستقام في قطر ابريل ومايو.

واذا ما نظرنا بواقعية إلى مستوى الأزرق من خلال ما قدمه اللاعبون في المباريات الثلاث التي خاضها في مجموعته، وبدأها بالخسارة الكارثية امام كوريا الجنوبية 0-9، ثم التعادل مع البحرين 1-1، ومع تايلند بالنتيجة ذاتها، ليحصد نقطتين وضعتاه في ذيل ترتيب المجموعة، فإننا سنجد أنه يحتاج الى عمل فني كبير ولابد ان يضع الاتحاد مثل هذا الامرفي مقدمة أولوياته.

وبما اننا اعتبرنا المشاركة في البطولة فرصة مناسبة للتجهيز لكأس اسيا لتحت 23 سنة من خلال الاحتكاك مع تلك المنتخبات دون الاخلال بصورته بالعمل على المنافسة وتحقيق نتائج ايجابية، لكن الازرق لم يستطع ان يحقق ذلك، حيث تعرض لهزيمة تاريخية امام كوريا بتسعة اهداف، ونظرا لتواضع مستوى البحرين وتايلند تعادل معهما 1-1 في المباراتين.

وأكدت تلك المباريات مجددا ان عددا من اللاعبين يفتقرون للمقومات الفنية، وبغض النظر عن التبريرات لغياب بعض اللاعبين الاساسيين وعدم موافقة الاندية على الاستعانة ببعض اللاعبين فوق 23 سنة، لكن الوضع العام وقياساً على ما ظهر عليه الفريق، كشف ان عددا كبيرا من اللاعبين تنقصهم القدرات الفنية، ومثل ذلك يوجب علينا ان نكون واقعيين ولا نجعل احلامنا تأخذنا بعيدا عن الواقع الذي تعاني منه الكرة الكويتية.

ولذلك على الاتحاد ان يكثف من عمله الخططي الذي يتعلق بكيفية اعداد المعسكرات وخوض المباريات التجريبية مع منتخبات تيتم الاستفادة منها فعليا على الصعيد الفني مع الاهتمام بالبطولات المحلية سواء العمرية او الفريق الاول مما يعود بالمنفعة على اللاعب ويسهم من تطوير امكانياته، ومن ثم يكون بمقدور الاتحاد ان ينفذ استراتيجيته التي يطمح من خلالها إلى التأهل لكاس اسيا 2027 ومونديال 2026.

والحقيقة التي لابد ان يدركها الكل ان الازرق وحتى على صعيد المنتخب الكبير في ظل هذه الظروف ونوعية الكثير من اللاعبين الذين اذا ما تم الاعتماد عليهم لبناء منتخب للمستقبل وان لم تتغير الفكرة واسلوب العمل لن يكون هو «المنافس العنيد» في المناسبات القادمة.

