اليرموك بطل «تنس الناشئين»

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اختتمت أمس الأول بطولة اتحاد التنس للناشئين (تحت 18 سنة) بحضور رئيس الاتحاد عبدالرضا الغريب، والمدير الفني عباس البصيري. وتغلب لاعب نادي اليرموك يعقوب يوسف على زميله حسين الشطي

بنتيجة 7-6 ، 6-4 في المباراة النهائية للفردي، وجاء في المركز الثالث كل من فوزان الخشان (خيطان) ومحمد العوضي (اليرموك). وفي المباراة النهائية للزوجي، تغلب ثنائي اليرموك يعقوب يوسف وحسين الشطي على ثنائي خيطان عبد الله دهراب وعمر محجوب 6-0 و6-1. وذهب المركز لثنائي نادي اليرموك طارق حسبان وعبد الرحمن عبد اللطيف وثنائي السالمية عبد الرزاق عبدال وحسن علي. وفي الترتيب النهائي للأندية، جاء اليرموك في المركز الأول برصيد 346 نقطة، وخيطان في المركز الثاني برصيد 189 نقطة، والكويت في المركز الثالث برصيد 96 نقطة، والسالمية في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، والصليبخات في المركز الخامس برصيد 16 نقطة. وأدار البطولة الحكم عبد الرسول حيدر كحكم عام وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.

