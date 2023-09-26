أول الغيث.. برونزية

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أحرزت الكويت أول ميدالية في تاريخها في رياضة المبارزة ضمن الألعاب الآسيوية، بعد فوز يوسف الشملان ببرونزية منافسات السابر (فردي) أمس في ألعاب هانغتشو الصينية.

وتُعدّ هذه الميدالية الأولى للكويت على مستوى المبارزة في «العرس القاري»، منذ انطلاق مشاركتها في 1974.

ونجح الشملان (24 عاماً) في تجاوز لاعبين عدّة قبل ولوج نصف النهائي وضمان الميدالية البرونزية على أقل تقدير، حيث فاز بخمس مباريات في دور المجموعات ثم تغلب على مواطنه محمد عبد الكريم 15-11 في دور الـ16، والكازاخستاني أرتيوم سركيسيان 15-10 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، قدّم الشملان بداية جيدة، لكن خصمه الكوري المميز بونجيل غو حسم المواجهة 15-10.

ويُعدّ غو (34 عاماً) من أبرز الرياضيين العالميين في هذه المسابقة، إذ يحمل اللقب في آخر ثلاث نسخ واحرز ذهبيتين أولمبيتين في 2012 و2020 مع الفرق.

معلوم أن الخاسرَين في دور الأربعة يحصلان على ميدالية برونزية.

وكان الشملان بلغ دور الـ32 في كأس العالم للمبارزة 2023 في مدينة ميلانو الإيطالية في أواخر يوليو الماضي، وكان متوقعا على نطاق واسع في الكويت أن يخطف ميدالية في هانغتشو.

