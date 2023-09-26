حيات: الإنجاز ثمرة الإعداد والتعاون المشترك

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عبرت مدير وفد الكويت في الدورة فاطمة حيات عن سعادتها بأول ميدالية كويتية والتي جاءت عن طريق لاعب منتخب المبارزة يوسف الشملان الذي حقق الميدالية البرونزية في سلاح السابر. وأهدت حيات هذا الانجاز الى القيادة السياسية والشعب الكويتي كافة والاسرة الرياضية، خصوصاً أنه تزامن مع الكلمات الابوية التي قدمها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد لأبنائه الرياضيين في اللقاء الذي جمعهم قبل أيام وبث فيهم روح الامل وأعطاهم حافزا كبيرا ودعما معنويا قبل انطلاق المنافسات وجنت ثمارها بتحقيق الميدالية البرونزية. وأضافت ان هذا الانجاز تحقق بفضل خطة الاعداد والتعاون المشترك بين الاتحاد الكويتي للمبارزة واللجنة الاولمبية الكويتية بتوجيهات من رئيس مجلس الادارة الشيخ فهد ناصر الصباح، كما باركت لرئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان واعضاء مجلس الادارة على هذا الانجاز. وتمنت حيات ان تكون هذه الميدالية فاتحة خير لباقي لاعبي ولاعبات الكويت خلال المنافسات، وان تشهد الايام المقبلة مزيدا من الميداليات لأبطال في مختلف اللعبات.

