«أزرق اليد» إلى الدور الثاني

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سجل «أزرق اليد» بداية قوية في دورة الألعاب الآسيوية بتغلبه على نظيره التايلندي 49-19 ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً المنتخب الصيني. وحصد أزرق اليد أول نقطتين له في الدورة ليتصدر فرق المجموعة وحجز مكانه في الدور الثاني. وتضم منافسات لعبة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية أربع مجموعات بحيث يتأهل للدور الثاني أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة. ويتكون الدور الثاني من مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي. من جانب آخر، أنهى لاعب التجديف عبدالرحمن الفضل مشاركته في الدورة بحصوله على المركز السادس في منافسات الفردي للرجال، ليكون أول لاعب كويتي يتأهل للدور النصف النهائي في دورات الالعاب الاسيوية محققا بذلك ارقاما كويتية جديدة، كما خرجت اللاعبة فاطمة الفقعان بحصولها على المركز الرابع بأدوار الترضية في منافسات الفردي للسيدات، لتصبح أول لاعبة كويتية تتأهل للدور نصف النهائي في دورات الالعاب الاسيوية وضمن أفضل 10 لاعبات في الترتيب العام بالقارة الاسيوية محققة بذلك ارقاماً شخصية كويتية جديدة.

كما غادر لاعب التايكوندو علي المرشاد منافسات الدورة بعد خسارته من لاعب منتخب الصين 0-2 في التصفيات الأولية لوزن تحت 58 كغم. وانتهت مشاركة منتخب رماية البندقية 10 أمتار بحصول علي المطيري على المركز 41، وعبدالله الحربي على المركز 48 وسعود السبيعي على المركز 51.

