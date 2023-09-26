العطية واثق من «ميدالية» في الرماية

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أعرب النجم القطري المتعدّد المواهب ناصر العطية عن ثقته بالمنافسة على ميدالية في رياضة الرماية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة راهناً في هانغتشو الصينية.

ويشارك العطية في مسابقة السكيت للفردي والفرق، آملاً في احراز ذهبيته الأولى في الفردي، بعد نيل برونزية نسخة غوانغجو 2010، علماً ان المسابقة تشهد مشاركة العديد من الرياضيين العرب من بينهم حامل اللقب الكويتي منصور الرشيدي وعمّه عبدالله حامل برونزيتين أولمبيتين في فردي السكيت.

ويملك العطية (52 عاماً) في جعبته ذهبيتين في السكيت للفرق في بوسان 2002 وغوانغجو 2010، فيما حصد برونزية في ألعاب لندن الأولمبية عام 2012.

وإلى نجاحاته في الرماية وهواية ركوب الخيل، يملك «سوبرمان» مسيرة خارقة ومتنوعة في الرياضات الميكانيكية. أحرز لقب رالي دكار الصحراوي خمس مرات أعوام بين 2011 و2023، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات احراز بطولة الشرق الأوسط للراليات (18). أحرز ثلاثة القاب عالمية في فئتي سيارات الإنتاج (بي دبليو آر سي) عام 2006 مع سوبارو، و«دبليو آر سي2» عامي 2014 و2015 مع فورد ثم شكودا.

وقال العطية لقناة بي إن سبورتس القطرية: «نحن أقوياء في الفرق. لو عدنا إلى بطولة العالم، تفوّقنا على جميع الآسيويين لكن الظروف تختلف اليوم».

تابع العطية «من بين المنافسين، هناك الكويت والصين تايبيه.. الاجواء متقلبة بين رطوبة، مطر واجواء باردة. غداً (اليوم) سوف نركّز في البطولة». وإلى جانب العطية، يضم منتخب قطر الثنائي راشد ومسعود العذبة.

