الكويت فقدت الشيخ مبارك عبدالله الأحمد

وطن النهار

أعلن الديوان الأميري، وفاة الشيخ مبارك عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى امس الاثنين، عن عمر ناهز 93 عاما حيث ووري جثمانه الثرى عصر امس في مقبرة الصليبخات. وأشار الديوان الى أن العزاء سيكون بمنطقة أبو الحصانية بجوار نادي ضباط الشرطة، وعزاء النساء يومي الثلاثاء والأربعاء في منطقة المسيلة.

وولد الشيخ مبارك عبد الله الأحمد الصباح العام 1932، وهو الابن الأكبر للشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح وحفيد أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأحد كبار رجال الأسرة الحاكمة في الكويت.

وفي العام 1962 عين وزيراً للبريد والبرق والهاتف وذلك في الحكومة الأولى بعد الاستقلال بفترة المجلس التأسيسي، وفي عام 1963 وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عين وزيراً للإرشاد والأنباء، كما عين بعدها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء حتى 30 نوفمبر 1964 معتزلا الحياة السياسية بعد ذلك.

