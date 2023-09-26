هولتسنايدر: واشنطن تدعم سيادة الكويت وسلامة

وطن النهار

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قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر إن اللقاء الذي جمع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وأيضا وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله بوزير الخارجية الاميركي انتوني لايكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.

وتناول العديد من قضايا المنطقة، وناقش اتفاقية خور عبد الله وقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق وإيقاف التعامل باتفاقية خور عبدالله التي صودق عليها من قبل برلماني البلدين في عام 2013.

واكد ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية شددوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت الى اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله ونائبه الشيخ جراح جابر الأحمد مع عدد من المسؤولين في البيت الأبيض مؤكدا ان بلاده تؤكد على اهمية التزام العراق بقرار مجلس الامن 833 مع اهمية الالتزام بسيادة الكويت ووحدة اراضيها وامنها الاقليمي.

ولفت الى مشاركة نائب الوزير الشيخ جراح جابر الاحمد في الاجتماعات، مشيرا إلى أن المسؤولين الاميركيين اكدوا جميعهم على الوقوف مع الكويت والاستعداد لدعم ومساعدة الكويت في المحادثات والمفاوضات مع العراق للمساعدة في التوصل إلى حل فيما يتعلق بالخلاف على الحدود البحرية.

واضاف: مرة أخرى، نقف بوضوح شديد مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 ومع سيادة أراضي الكويت وسلامة أراضيها.

وفي رده على النهار حول وجود وساطة أميركية بين الجانبين أجاب: هناك مباحثات مع الشركاء من كلا الجانبين، مع كل من الكويت ومع العراق ونريد أن نكون مفيدين حيثما أمكن ذلك، ونتطلع لمواصلة المحادثات الدبلوماسية الخاصة مع كلا البلدين.

