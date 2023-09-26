الجارالله: ملايين البشر يعانون الآثار السلبية لتغير المناخ

وطن النهار

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أعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله عن سعادته البالغة لتمثيل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله راعي الورشة التي ناقشت الترابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة، وتأثيراتها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج. والتي اقامتها منظمة الهجرة الدولية ممثلة بمكتبها في الكويت.

وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة: تهدف الورشة إلى تكوين فهم ووعي اتساقاً مع النهج الذي تقوم عليه الكويت في تعاطيها مع مختلف المسائل ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان ولعرض التطورات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة والصحة المجتمعية والتصدي لتغير المناخ، الذي بات التخفيف من آثاره ضرورة ملحة بعد ان طالت جميع مسارات التنمية المستدامة.

واضاف الجار الله: الآثار السلبية لتغير المناخ نراها ماثلة أمام أعيننا ويعاني منها الملايين من البشر في مناطق مختلفة من عالمنا ونحن نجتمع اليوم لنتابع باهتمام كبير مجريات الأحداث التي شكلت منعطفاً مهماً يستدعي عملا دوليا مشتركا وفعالا وبذل جهود مضاعفة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها الاشقاء في كل من ليبيا والمغرب، ويساورنا مزيد من القلق حيال ما يردنا من أرقام وتقارير صادرة عن المنظمات والوكالات الدولية العاملة في الميدان.

وتابع: تدرك الكويت جيداً حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والأمن والاستقرار لا سيما تلك التي تؤثر على الانسان واحتياجاته الاساسية، ومن هذا المنطلق واصلت الكويت الاستجابة للنداءات الانسانية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والاصدقاء وبالأخص الدول المنكوبة التي تواجه أوضاعا إنسانية وإغاثية صعبة.

واشار إلى التزام الكويت بالسعي نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وعلى وجه التحديد بتغير المناخ، فالتدهور المناخي يسير في خطى أسرع من الخطوات التي نتخذها لبناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح بالأفق.

وقال: ان بلادي حرصت كل الحرص على مواكبة الاهتمام العالمي لتغير المناخ بمشاطرة المجتمع الدولي في الحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المناخية والبيئية، الإقليمية والعالمية كاتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى العمل لاتخاذ كل التدابير والإجراءات المطلوبة بشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانات المتاحة لمعالجة قضايا تغير المناخ إيماناً من دولة الكويت بأهمية التصدي لتغير المناخ وتداعياته المجتمعية كما حرصت على سن تشريعات وقوانين وطنية تسعى للحفاظ على البيئة، حيث تتطلع إلى تحقيق الحياد الكربوني لقطاعها النفطي في عام 2050.

وثمن الجار الله جهود بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت في تعزيز التعاون الدولي في حوكمة الهجرة وضمان حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة في دولة الكويت وأن تتكلل أعمالها بالنجاح.

ومن جانبه، صرح المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لوكالة الامم المتحدة للهجرة عثمان البليسي لـ«النهار» ان محور الورشة يتركز على تغيير المناخ وعلاقته بالصحة وتأثيرها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة، منوها الى ان الكويت اتخذت خطوات ممتازة جدا في الحد من تأثيرات التغير المناخي السلبية على المجتمعات والتقليل من الانبعاث الكربوني في العالم.

وأوضح ان الكويت داعم كبير لمكتب منظمة الهجرة لديها وللمكاتب الاخرى بالعالم، منوها الى ان الكويت احتضنت اول مكتب للمنظمة في منطقة الخليج وهي من الجهات الداعمة والممولة لها ليس فقط في الكويت وانما في دول اخرى وأسهمت في رفع المعاناة عن الكثير من المتضررين في كثير من الازمات في العالم.

