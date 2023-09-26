وزير الإعلام: سنلاحق «الحسابات الوهمية»

الأولى

أكد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أن الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سمو الأمير وقال فيه إن جهاز الإعلام الرسمي ملك للشعب هو الدافع لحرص الوزارة على استطلاع الآراء حول «قانون تنظيم الإعلام ».

وأكد المطيري خلال حلقة نقاشية عقدها امس وحضرها عدد من المهتمين اضافة إلى بعض أعضاء مجلس الامة أن المعايير التي بنيت على أساسها مسودة القانون استندت إلى مراجعة القوانين ذات العلاقة والى التجارب السابقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية المسؤولة من خلال مدارسة ملاحظات الجهات ذات الصلة وآراء المختصين.

ولفت إلى أن مسودة القانون الجديد تشمل 9 فصول و104 مواد، وأن الوزارة مستمرة في تلقي الملاحظات عليها لمدة أسبوعين.

واشار إلى ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية بحق الحسابات الوهمية قائلا: «ولكن لو أتحنا المجال للوصول للمعلومات من مصدرها لن يكون لهذه الحسابات أي قيمة، ويجب أن نوجد بيئة ممكنة للإعلاميين في الكويت وهذه بداية هذا النهج وهذا التحدي يجب أن يكون لنا فرصة لبناء خطوات سليمة للوصول لنتائج جيدة».

وأشار إلى إلغاء جملة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» من جميع العقوبات والمحظورات بالقانون الجديد بحيث تكون العقوبات محددة،مع استبعاد رئيس التحرير منها لتكون العقوبة على المخالف فقط.

وتحدث المطيري عن المحظورات في القانون الجديد وأهمها ان المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الانبياء والرسل أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح يفضي إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10000 آلاف دينار ولا تزيد على 40000 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية.

وأوضح ان من المحظورات ايضا التعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو ان ينسب لسمو الامير أو سمو ولي العهد قول أو فعل الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري أو ديوان سمو ولي العهد، لافتا إلى ان المادة الجديدة تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد على 20000 ألف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الشق الاول من الحظر، وبذات الغرامة المالية دون الحبس من يرتكب الحظر الوارد في الشق الثاني من ذات المادة، ويجوز للمحكمة الجزائية ان تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة. وأضاف: اما التحريض على قلب نظام الحكم فيعاقب من يفعله بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار، وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الاعلامية. ولفت المطيري إلى ان التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب افعال الفسق والفجور ستكون العقوبة الجديدة له غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار تقع على المخالف مباشرة. واشار إلى ان العقوبات تشمل الاضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار.

وبالنسبة لكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، قال ان الصيغة الجديدة نصت على معاقبة كل من نشر أو بث ما قرر القانون والدستور سريته أو عدم نشره بغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار. واستطرد قائلا : ان من ابرز ما تناولته المسودة استحداث وتنظيم الاعلانات التجارية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، واستحداث وتنظيم التغطية الاعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن اصدار قرار بالموافقة على اصدار الترخيص أو رفضه إذ اصبح لزاما على الوزارة اعطاء الرد وان لم ترد يصبح الترخيص موافقا عليه.

أما فيما يخص الحسابات الشخصية فلا يتضمنها هذا القانون وهناك قوانين أخرى تعنى بهذه الحسابات الخاصة. واختتم الجلسة النقاشية داعيا الجميع للمشاركة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر موقع الوزارة.