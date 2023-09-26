«المنتج الوطني».. أولوية في الشراء الحكومي

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن تفعيل القرارات الحكومية الخاصة بأولوية الشراء للمنتجات الوطنية في اطار دعم المنتج المحلي.

ولفتت الى استهداف رفع نسبة الشراء للمنتج الوطني بما يمثل حافزاً كبيراً للصناعات الوطنية ودعماً لها في مواجهة المنافسة غير العادلة لبعض المنتجات من الدول الأخرى والتي تقوم باغراق السوق بشكل يقضي على مقدرة المنتجات الوطنية المماثلة على مجاراتها، ما يترتب عليه تكبد خسائر فادحة لأصحاب تلك المصانع.

وأوضحت المصادر أن الزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية بات أولوية، يأتي في ظل المعاناة التي تعيشها بعض الشركات، خاصة صغار المبادرين، لغياب منافذ تسويقية لمنتجاتهم تمكنهم من الاستمرارية والتوسع.

واستدركت المصادر بالقول ان تشجيع المنتجات الوطنية أولى خطوات تعزيز القدرة الصناعية والمنافسة وتمكين تلك المصانع من تجاوز عقبات المنافسة غير العادلة.

وارتأت المصادر أن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية فيما يتعلق بأولوية شراء المنتج الوطني من بين الأمور الواجب تفعيلها، على أن يتم تفعيل قرارات اللجنة في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقالت ان تشكيل تلك اللجنة سيضم عدة جهات مثل هيئة الصناعة ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت لمتابعة القرارات وازالة المعوقات التي قد تواجه عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

