«اتحاد المصارف»: رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال

مال وأعمال

أكد اتحاد مصارف الكويت حرصه على ممارسة دور استباقي من خلال وضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودفع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى الحكومة الى تطويرها نحو التطبيق الصحيح باعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في كلمته الافتتاحية لحلقة نقاشية عقدها الاتحاد امس تحت شعار «تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات» ان الاتحاد عكف منذ تأسيسه على التفاعل مع قضايا الاقتصاد الكويتي والتوجهات الاستراتيجية للدولة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي والنظام المالي.

وأوضح الحساوي أن توجهات مجلس ادارة الاتحاد حرصت على ممارسة «مصارف الكويت» دورا استباقيا من خلال وضع رؤية تشريعية تتضمن التعديلات كافة على القوانين المعمول بها حاليا والاقتراحات بقوانين التي تراها البنوك وتصب باتجاه تحسين بيئة الأعمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى الحكومة الى تطويرها لتصبح «2024-2040» نحو التطبيق الصحيح من خلال اعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.

ولفت الى الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه لجنة المستشارين القانونيين في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك من خلال مراجعة شاملة ووافية ودقيقة لكل التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع المصرفي والمالي ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة بالفعل وصياغة التعديلات المطلوبة علاوة على صياغة مشروعات القوانين المقترحة والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال.

وقال الحساوي «اننا نتطلع بكل تفاؤل الى ما ستسفر عنه هذه الحلقة النقاشية من توصيات وتعديلات ومناقشات بشأن بعض التشريعات ونأمل أن يسهم ذلك في أن يكون الاتحاد مبادرا في تقديم مقترحات بقوانين ذات الأهمية للقطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الكويتي عموما».

وذكر أن الحلقة النقاشية «يشارك فيها ممثلو البنوك الكويتية ونخبة من المستشارين القانونيين بحضور المستشار فواز العنزي بجهوده في رئاسة لجنة المستشارين القانونيين وبتنظيم الحلقة من المستشار د. فايز الكندري ضمن تعاونه الدائم مع الاتحاد

وقال رئيس لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد مصارف الكويت المستشار فواز العنزي ان هناك تعديلات مقترحة على عدة قوانين منها قانون الشركات والقانون المدني بما يواكب التطورات العالمية.

وأضاف العنزي لـ «كونا» خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد المصارف أمس الاثنين تحت شعار «تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات» أن القوانين الكويتية يتم تعديلها دوريا من خلال مجلس الأمة والجهات المختصة لتحاكي التطورات العالمية عن طريق الأجهزة الذكية وغيرها.

وأوضح أن موضوع التواصل بشكل قانوني «لابد أن يكون من خلال قنوات الكترونية لم تكن موجودة كما أن جزءا منها لم يكن له تنظيم قانوني وهذا السبب الكبير والرئيسي لمقترحات تعديل لقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك».

وأكد حرص الاتحاد على رعاية الحلقة النقاشية وعلى مراجعة بعض القوانين التي لها دور كبير في تطوير التشريعات في الكويت، خصوصا أن مقترحات التعديلات جاءت من جهات مختصة مثل البنوك الكويتية التي تشكل جزءاً كبيرا من القطاع الخاص الكويتي.

وأشار الى أن هناك جهودا كبيرة من ممثلي البنوك باتحاد المصارف في صياغة التعديلات المقترحة لتواكب التطورات العالمية الخاصة بالاستخدامات الرقمية التي تتطور بشكل كبير في العالم.

