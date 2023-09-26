126 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

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التقطت البورصة انفاسها خلال جلسة الامس ليرتفع مؤشرها العام 21?38 نقطة ليبلغ مستوى 6865?94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?31 في المئة لتصعد القيمة السوقية بنحو 126 مليون دينار بعدما اقفلت القيمة السوقية على 40.570 مليار دينار .

وشهدت البورصة تداول 237?7 مليون سهم عبر 16004 صفقات نقدية بقيمة 54?4 مليون دينار (نحو 176 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8?42 نقاط ليبلغ مستوى 5719?88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?15 في المئة من خلال تداول 130?6 مليون سهم عبر 6435 صفقة نقدية بقيمة 18?3 مليون دينار (نحو 59?2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26?68 نقطة ليبلغ مستوى 7491?02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?36 في المئة من خلال تداول 107?1 ملايين سهم عبر 9569 صفقة بقيمة 36 مليون دينار (نحو 116?4 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 10?82 نقطة ليبلغ مستوى 5717?57 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?19 في المئة من خلال تداول 119 مليون سهم عبر 5611 صفقة نقدية بقيمة 17?5 مليون دينار (نحو 56?6 مليون دولار)

