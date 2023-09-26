بورسلي تشيد بإجراءات «المركزى» لرعاية ذوي الإعاقة

مال وأعمال

أشادت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة رحاب بورسلي بمبادرة بنك الكويت المركزى إصدار تعليمات الى جميع البنوك بدولة الكويت بتوفير فرع على الاقل بكل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية للاشخاص ذوي الاعاقة تتوفر فيه جميع الامكانات التي تمكنهم من اجراء تعاملاتهم بسلاسة ويسر من خلال تزويد هذه الفروع بماكينات سحب واصدار بطاقات سحب وائتمان خاصة للاشخاص ذوى الاعاقة وتوفير خزائن امانات وتوفير موظف يتقن لغة الاشارة لمساعدتهم على اجراء معاملاتهم المصرفية كما يقوم بتوضيح جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر لهم من خلال التسجيلات الصوتية ولغة الاشارة ولغة برايل وغيرها. واضافت بورسلي ان هذه الخطوة من شأنها دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة والمساهمة فى الترجمة الفعلية لأهداف التنمية المستدامة 2020-2030 التي اقرتها الامم المتحدة 2015 بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة. وناشدت بورسلى جميع اجهزة ومؤسسات الدولة العمل الجاد لجعل المرافق الخدماتية مثل المطارات والناقلات الجوية والفنادق ووسائل التنقل والتواصل والاتصال المختلفة والمواقع الإلكترونية ومراكز التسوق وغيرها صديقة للاشخاص ذوي الاعاقة واعتماد الحلول الذكية في هذا الشأن وتوفير موظفين محترفين لتوفير الخدمات والتسهيلات التى تلبي احتياجات مختلف فئات الإعاقة الفكرية والسمعية والبصرية والحركية و الالتزام بمعايير «التصميم العالمي».

