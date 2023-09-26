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مال وأعمال

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55.4 مليون دينار تداولات أسبوعية لعقود العقار


سجّلت القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الحالي 55.43 مليون دينار. وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، اليوم الاثنين، إلى تداول 84 عقداً خلال الفترة المذكورة بقيمة 54.33 مليون دينار موزعة على المحافظات الست. وشهد الأسبوع تسجيل 64 عقداً بالعقار الخاص بقيمة 31.29 مليون دينار، و15عقاراً استثمارياً بـ8.43 ملايين دينار وعقارين تجاريين بـ9.26 ملايين دينار، و3عقارات حرفية بـ5.35 ملايين دينار.
ولم يشهد العقار الصناعي، أو المعارض أو المخازن أو المشتل أو الشريط الساحلي أي تحرك للفترة المذكورة. وبلغت قيمة الوكالات العقارية خلال الأسبوع 1.1 مليون دينار من خلال تنفيذ 3 عقود خاصة بمحافظات مبارك الكبير، والأحمدي، والفروانية.


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