«النقد العربي»: الدول العربية تستحوذ على 60 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية

مال وأعمال

أفتتحت أمس الدورة التدريبية حول «المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد بنك التنمية الإسلامي ، خلال الفترة 25 - 28 سبتمبر 2023، من خلال أسلوب التريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليونات دولار أميركي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. وقال الدكتور عبدالرحمن بن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. وحرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة التي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.

