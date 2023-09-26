« الأهلي» يوفر لعملائه iPhone 15

مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي الكويتي أحدث عروضه والذي منح من خلاله عملاءه فرصة شراء أجهزة iPhone 15 الجديدة، والحصول على خصم يصل حتى 150 ديناراً كويتياً. وشارك البنك في إطلاق هواتف iPhone15 الجديدة في متجر GAIT للإلكترونيات في مجمع الأفنيوز يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023. وشكل العرض الذي امتد لفترة محدودة فرصة مثالية لعملاء البنك للحصول على أحدث الهواتف الذكية بأفضل الأسعار.

وبمناسبة طرح العرض الجديد، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن فخرها بالتعاون مع متجر GAIT شريك أبل في الكويت لتقديم هذا العرض المميز للعملاء، قائلة إن هذه المبادرة تعكس التزام البنك المتواصل بتعزيز تجربة عملائه المصرفية ومنحهم مزايا فريدة من نوعها بشكل دائم.

وأضافت «ندرك في البنك الإقبال المتوقع على هواتف iPhone15 الجديدة في الكويت، ونفخر بتقديم هذا العرض المميز لتلبية تطلعات عملائنا الباحثين دائماً عن التميز وامتلاك أحدث التقنيات والهواتف الذكية فور توافرها في السوق المحلي».

وشددت على أن البنك الأهلي الكويتي يهدف باستمرار إلى تعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي من خلال إبرام شراكات وتقديم العديد من المزايا الاستثنائية للعملاء وتجاوز التوقعات ومنحهم تجربة مصرفية فريدة من نوعها على جميع المستويات.

ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بطرحها على مدار العام.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدّم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة ‹لنكن على دراية› التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وإتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.

