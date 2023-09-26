«موديز» رفعت النظرة المستقبلية لـ«وربة» إلى «إيجابية»

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قامت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» برفع نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية وذلك بتثبيت تصنيفات بنك وربة خلال التقييم الأخير للوكالة. وقال شاهين الغانم الرئيس التنفيذي في بنك وربة: «إن الوكالة ثبتت تصنيف الودائع الطويلة الأجل عند baa2//P—2 مع رفع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، كما ثبتت الوكالة تصنيف مخاطر الطرف المقابل عند baa1/P-2». وأوضح الغانم أن «موديز» ثبتت تصنيف التقييم الأساسي والتقييم الاساسي المعدل للبنك عند ba3 مع تغيير النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية، مبيناً أن هذا التثبيت يعكس علامة البنك التجارية المحلية المتنامية على صعيد كل من خدمات الشركات والأفراد؛ مما يدعم ربحية «وربة» المتكررة والجودة القوية لأصوله ومصداته الرأسمالية، بالإضافة إلى مصادر تمويله المستقرة. وذكر الغانم أن رفع وكالة موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية للبنك جاءت استناداً إلى عدد من الجوانب الإيجابية، منها: النشاط المالي الإسلامي القوي المتنوع الذي يقدمه البنك على نحو يعزز الربحية، وتحسين مخاطر الأصول، ورأس المال القوي، وتحسن الربحية القوية، والتخارج المستمر من الالتزامات السابقة وما رافقها من انكشاف على المخاطر.

وتابع: وتقابل هذه المزايا تحديات، منها: التركيز على قطاعات معينة بشكل كبير، والعمليات الدولية الكبيرة. ويدير البنك نشاطاً إسلامياً قوياً يدعم ربحيته، بالإضافة إلى نشاط تجاري قوي بسبب دوره الكبير كمزود للمنتجات الإسلامية في الكويت،وعلى الرغم من ثبات جدارته، إلا أنه يواجه منافسة قوية في السوق، حيث يستمر هذا الثبات المحلي القوي في دعم إيرادات التمويل الأساسية، كما أنه يمثل أساساً قوياً لجودة أرباح البنك.

علماً أن «موديز» تعد من كبرى وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة على مستوى العالم، حيث تهتم بالمعايير المصرفية والائتمانية الأساسية التي تمثل صلب العمل المصرفي من دون اي تدخل خارجي، ومن ثم فهي الأكثر اعتماداً ومصداقية والمعيار الحقيقي لكفاءة وجدارة البنوك على المستويين الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

