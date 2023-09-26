«الغرفة» بحثت تعزيز وتنمية العلاقات الاستثمارية مع الأرجنتين

مال وأعمال

في إطار زيارة الوفد الارجنتيني لمناقشة وتوقيع خارطة طريق العمل المشترك بين دولة الكويت وجمهورية الارجنتين بشأن الأمن الغذائي استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس الأثنين، بمكتب عماد الزيد – المدير العام المساعد للشؤون الفنية بغرفة تجارة وصناعة الكويت، راميرو اوردوكي – وكيل شؤون المفاوضات الاقتصادية بوزارة الخارجية الارجنتينية، كما حضر اللقاء كلاوديا أليخاندرا في بداية اللقاء، رحب الزيد بالضيف مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى سعي الغرفة الدائم لتعزيز وتوطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الارجنتين وذلك من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وإقامة المعارض وكذلك تزويد الغرفة بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي، مشيراً الى ضرورة التركيز على التعاون في مجال الأمن الغذائي، حيث تسعى الكويت لإيجاد مصادر جديدة يمكن الاستيراد منها، وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود في التواصل فيما بين القطاع الخاص في كلا البلدين لتطوير التبادل التجاري، وان الغرفة على أتم الاستعداد لترتيب اللقاءات الثنائية لأي وفد اقتصادي ارجنتيني يزور دولة الكويت.

ومن جانبه، أعرب اوردوكي عن شكره للغرفة على حسن الاستقبال، مؤكداً على ضرورة العمل على فتح آفاق اقتصادية جديدة، والاستفادة من تبادل الخبرات والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية وتبادل الزيارات لأصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارات بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية واستثمارية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الى أن هناك قطاعات واعدة بالأرجنتين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسياحة والدواء وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لها دور مؤثر في الاقتصاد الأرجنتيني، مشيراً الى ان الارجنتين تولي اهتماماً خاصاً لتلك القطاعات وان هناك جهودا جادة لاستقطاب المستثمرين الكويتيين.

وفي نهاية اللقاء، أعرب اوردوكي عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.

