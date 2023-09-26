«وربة» يوفر المستلزمات الدراسية للأسر المتعففة في الكويت

مال وأعمال

قام بنك وربة بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية بالمساهمة بتوزيع مستلزمات المدرسة على الأسر المتعففة ضمن معرض «الحقيبة والكسوة المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلبة» داخل الكويت الذي نظمته جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بحضور رئيس مجلس إداراتها الدكتور نبيل العون وفريق المتطوعين في هذه الفعالية المقامة من 6 حتى 10 سبتمبر، حيث لاقت الفعالية نجاحاً كبيراً وقدمت العديد من الاحتياجات والمستلزمات المدرسية للأسر المتعففة والطلبة الدارسين.

وعن ترتيبات توزيع مستلزمات «العودة إلى المدارس» بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري: لقد جاءت فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على الأسر المتعففة متزامنة مع موسم «العودة إلى المدارس» حيث تأتي هذه البادرة إيماناً من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة داخل الكويت والمساهمة في توفير الكسوة المدرسية لأبناء وبنات هذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

وتابع أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، حيث توجد لجان مختصة تدرس هذه الحالات بدقة من قبل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية .

وأشار إلى أن جهود «وربة» في المسؤولية الاجتماعية تتماشى مع استراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس حرصه على الاستمرار بدوره الاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مؤكداً مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي وتكثيف الجهود ضمن برامج حافله بالمبادرات والأنشطة، بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه. من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الإدارة في جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الدكتور نبيل العون دور «وربة» في دعم المشاريع المختلفة التي تطلقها جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية داخل الكويت، مبيناً أن ذلك يندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك. وأضاف العون أن «وربة» قدم دعماً لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية لمشاريعها المجتمعية داخل الكويت متمثلة في تقديم كسوة لدعم الأسر المتعففة عبر مشروع «العودة للمدارس» كما أثنى على دور بنك وربة في المساهمة في الأعمال الخيرية، متمنياً أن يكتب الله لنا الأجر والثواب، وأن يستمر العمل على مشاريع خيرية أكثر في المستقبل.

