«اتحاد الاستثمار» نظم برنامجاً في «غسل الأموال»

مال وأعمال

عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً بعنوان «آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بتاريخ 24 سبتمبر 2023.

وعن البرنامج أوضحت فدوى درويش الأمينة العام للاتحاد أن هذا البرنامج تم تنظيمه للمرة الثانية بناء على طلب الشركات الأعضاء بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من هذا البرنامج في فبراير 2023، حيث يهدف الاتحاد من خلاله لدعم الشركات الأعضاء وقطاع الاستثمار وكافة المعنيين بصفة عامة، ومن جهة أخرى دعم رسالة وعمل هيئة أسواق المال كجهة رقابية، وذلك بتزويد العاملين في إدارات الشركات (الأشخاص المرخص لهم) بأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لغرض تعزيز نزاهة السوق المالية وحماية الأشخاص والمؤسسات من الوقوع في الاخطاء والعمليات غير القانونية.

خلال البرنامج التدريبي استطاع المشاركون الاطلاع على أحكام مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بما يخص المخالفات التي وُقِعت على الشركات وأفضل الممارسات المرجح اتباعها لضمان سلامة تطبيق تعليمات الهيئة لتفادي مثل هذه المخالفات مستقبلاً. ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها من أجل مساعدة موظفي شركات الاستثمار تتمثل في المخاطر المرتبطة بالعملاء من إجراءات القبول والإعفاء والفئات ذات المخاطر العالية مثل السياسيون، ويضاف إليهم الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح. أيضاً تم دراسة الحالات التي يجب على الشركات فيها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وأنظمة الاستثمار الجماعي.

