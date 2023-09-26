«KIB» حصد جائزة إطلاق أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت

مال وأعمال

حصد بنك الكويت الدولي («KIB») جائزة إطلاق أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت، والتي تعتمد على بصمة العميل للمصادقة على كافة أنواع العمليات التي يقوم بإنجازها عبر أجهزة نقاط البيع ((POS.

وتسلّمت إدارة البنك هذه الجائزة الفريدة في فرع «KIB» الرئيسي، من قبل رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر، آرتي ثانكي، وذلك بحضور كل من مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي، ومدير عام إدارة العمليات في البنك، فهد عثمان البدر، ومساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، فيصل الشويرد، ومساعد مدير عام إدارة العمليات، ديمة المليفي.

وفي معرض تعقيبها على هذا الحدث المميّز، قالت المليفي: «يملؤنا الفخر إذ يتم تتويجنا بهذه الجائزة المميّزة، ونعتبرها تأكيداً جديداً على ريادة «KIB» لطرح منتجات وخدمات مصرفية إسلاميّة مبتكرة، بهدف توفير تجربة مصرفية رفيعة المستوى للعملاء، مع الاهتمام الكبير براحتهم وأمانهم المالي، كما إنها ثمرة جهود «KIB» المتواصلة والتزامه باستراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها».

وأضافت أن بطاقة فيزا البيومترية من «KIB» تمنح عملاء باقة Black من «KIB» مزايا أمان إضافية تضمن تمتّعهم بالخدمات التي يقدّمها لهم البنك، إذ تمكنّهم من دفع قيمة مشترياتهم بسهولة معتمدين على بصمة الإصبع، بدلاً من إدخال الرقم السري، حيث تعتمد البطاقة على تقنية منصة «Zwipe» المخصّصة لهذه الشريحة من العملاء.

ومن جهتها، قالت ثانكي: «إننا سعداء بتقديم هذه الجائزة إلى «KIB»، شريك Visa في مسيرتها الطويلة لتقديم أحدث خدمات ومنتجات الدفع الرقمية المبتكرة في الكويت. كما إن شركة Visa تواصل التزامها بالعمل مع شركاء موثوقين مثل «KIB» من أجل توفير تجارب دفع أكثر أماناً وسلاسة لحاملي بطاقاتها، إضافة إلى الاستمرار بدعم الطموحات الحكومية المرتبطة بالتجارة الرقمية».

وتجدر الإشارة إلى أن «KIB» لا يدّخر جهداً في تحقيق أهداف استراتيجية التحوّل الرقمي التي يواصل تنفيذ مبادراتها وخططها، والتي تتمثّل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وتعزيز بنيته التكنولوجية وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة تسهم في جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتناسب أسلوب حياتهم العصري، إلى جانب تطوير شبكة فروعه وطريقة عملها، إلى جانب الارتقاء بكفاءات ومهارات العاملين لديه لتطوير فرص نموه وترسيخ مكانته في السوق.

