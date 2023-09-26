«أسواق المال» أصدرت تعديلاً بشأن معايير النزاهة والسلامة

مال وأعمال

«أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن معايير النزاهة والسلامة المالية، وبعض الأحكام الخاصة بتسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل.

وتضمنت المادة الأولى، بحسب بيان للهيئة امس الاثنين، بأن يُعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وفي المادة الثانية يُعدل الملحق رقم 4 (آلية تقديم طلب الترشح والتسجيل) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وثالثاً، يُعدل الملحق رقم 10 (نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وشملت المادة الرابعة بأن يُعدل الملحق رقم 11 (نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وفي المادة الخامسة يُعدل الملحق رقم 15 (نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

