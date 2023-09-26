«كيو انترناشونال كونسلتنتس» تُطلق أكاديمية «كيو» التعليمية في الرياض

مال وأعمال

يسر شركة كيو إنترناشونال كونسلتنتس (International Consultants KEO) الإعلان عن إطلاق أكاديمية كيو التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تأهيل حديثي التخرج السعوديين من مهندسين

وفنيين واداريين وتعزيز وتطوير مهاراتهم العملية من خلال برنامج تدريبي متخصص قامت الشركة بإعداده خصيصاً لهذا الهدف، وذلك تماشياً مع أهداف المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 لتنمية القدرات البشرية المحلية، ومن منطلق مسؤوليتها كشريك وأحد الشركات الأساسية العاملة في المجال الهندسي والمساهمه بفخر في التنمية القائمة حالياً في المملكة.

وقد تم إطلاق أكاديمية كيو التعليمية في السابع عشر من سبتمبر لعام 2023م، وذلك من خلال قبول ستة مشاركين، أربعة مهندسين وفني وإداري جميعهم سعوديون حديثي التخرج من الجامعات السعودية، تم اختيارهم بعناية بناء على معايير محددة ومن خلال مقابلات شخصية معهم، وتم البدء بمهام التدريب

والتطوير حسب البرنامج المخصص لذلك والذي يعتمد بشكل أساسي على دورات تدريبية مكثفة ومتقدمة في اللغة الانكليزية والبرامج الحاسوبية بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل كل في مجال اختصاصه من خلال خبراء ومهندسي شركة كيو من أصحاب الخبرات الطويلة في مختلف مجالات العمل.

إن برنامج أكاديمية كيو التعليمية يوفر بيئة تعاونية مفتوحة تُمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة العملية من خلال العمل على مشاريع حيوية ورائدة تقوم الشركة بتنفيذها في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وهذا يسمح لهم بكسب خبرات في مجالات متنوعة في الهندسة التطبيقية والشؤون الفنية والإدارية بالإضافة إلى إدارة المشاريع وعلاقات العملاء والاتصالات المهنية والقيادة والتواصل والعمل الجماعي. وسيتدرب ويعمل المشاركون ضمن إدارات شركة كيو في مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك التخطيط العمراني وهندسة المباني وهندسة البنى التحتية والعمارة والخدمات البيئية والاستدامة وإدارة المشاريع وإدارة الأعمال والشؤون المالية والحاسب الآلي. تتراوح مدة البرنامج التدريبي في أكاديمية كيو 24 شهرًا ، يتم تقسيم هذه المدة إلى عدة دورات تدريبية تتراوح مدة كل منها بين 3 و6 أشهر، وعند الانتهاء بنجاح سيحصل المشاركون على شهادات تخرج وفرصة للترقية والعمل ضمن أقسام العمل المختلفة في الشركة.

يقع موقع أكاديمية كيو التعليمة في مقر الشركة الرئيسي في الرياض. تهدف الأكاديمية إلى استقطاب عددًا محددًا سنوياً من خريجي الجامعات المتميزين والذين يتم اختيارهم بعناية وتأن. وابتداءً من العام 2025/2024 ستقوم الأكاديمية باستقطاب خريجين من دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

