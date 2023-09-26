مجلس الوزراء اعتمد «المخطط الهيكلي الرابع»

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قائلا: استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أخيراً إلى جمهورية الصين والتي تم خلالها إجراء محادثات رسمية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوجت بتوقيع بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024-2028 وست مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجالات عدة.

وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة الناجحة والمثمرة والتي ستسهم بدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في دولة الكويت.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة وبعض قياديي بلدية الكويت بشأن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 والذي حدد فيه الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن لغاية عام 2040

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقبول المبادرات المقدمة من عدد من الشركات بشأن إعادة تشجير وزراعة بعض المواقع والميادين العامة بدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المبادرات وتكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

