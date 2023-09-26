المانع: نسعى لتطوير العملية التعليمية

وطن النهار

استقبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع وفدا من نقابة العاملين في وزارة التربية برئاسة رئيس النقابة عادل سعود العازمي وأعضاء النقابة.

واعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب المهمة في مقدمتها تشكيل لجنة مشتركة لبحث اقرار التعليم ضمن المهن الشاقة. واشار إلى ان الوزير د. عادل المانع وعد بدراسة جميع المطالب وحل المشاكل المختلفة، مؤكدا ان هدفه في المقام الاول هو تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمعلمين والإداريين وتنشئة اجيال متسلحة بالعلم والمعرفة تساهم بفاعلية في بناء وتطور وطننا الغالي.

وختم العازمي تصريحاته بتوجيه الشكر للوزير على حسن استقباله ورحابة صدره والاستماع بكل حرص لمطالب النقابة ووعوده بحل المشاكل بأسرع وقت ممكن.

