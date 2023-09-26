loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تحرير 5 مخالفات في الفروانية


نفذت ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحال بشروط وضوابط البلدية. وأوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية د. ناصر الرشيدي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها على المحال والاعلانات أسفرت عن تحرير 5 مخالفات وتوجيه 3 انذارات لعدم الالتزام باشتراطات البلدية.
وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة