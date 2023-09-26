تحرير 5 مخالفات في الفروانية

وطن النهار

نفذت ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحال بشروط وضوابط البلدية. وأوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية د. ناصر الرشيدي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها على المحال والاعلانات أسفرت عن تحرير 5 مخالفات وتوجيه 3 انذارات لعدم الالتزام باشتراطات البلدية.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

