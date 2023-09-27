أمير قطر ووزير الخارجية السعودي بحثا ملفات إقليمية ودولية

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث معه عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن وزير الخارجية السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لأمير قطر بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. وأوضحت أن أمير قطر نقل عبر الوزير تحياته لخادم الحرمين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

ووفق الوكالة جرى خلال اللقاء «استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي الزيارة في إطار زيارات ولقاءات مكثفة تجمع البلدين ومن المتوقع أن يعقد مجلس التنسيق السعودي القطري اجتماعه القادم قريباً، وذلك بعد استكمال دراسة المبادرات والمواضيع التي جرت مناقشتها في اللجان التابعة للمجلس خلال الأشهر الماضية.

وفي أغسطس 2021، وقعت الرياض والدوحة البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب القطري أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتبادل البلدان الزيارات الرفيعة منذ أن حطت طائرة الديوان الأميري القطري في العلا السعودية، في يناير 2021، عندما أعلنت دول الخليج التوصل لمصالحة أنهت الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات ونصف، بعد يوم على إعادة السعودية فتح الأجواء والحدود مع قطر، تلاها استئناف كامل للعلاقات الدبلوماسية.

