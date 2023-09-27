تضامن خليجي مع البحرين بعد هجوم حوثي دامٍ على جنودها

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أدانت دول خليجية هجوماً نفذه الحوثيون بطائرات مسيرة هجومية على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن الذي أسفر عن مقتل ضابط وجندي بحرينيين وإصابة آخرين، معبرة عن تضامنها مع المنامة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية امس على لسان خارجيتها، إدانتها ما وصفته بـ«الهجوم الغادر» على قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة الذي قالت إنه أسفر عنه «استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين». وأكدت الرياض، على لسان خارجيتها، وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين مجددة في الوقت ذاته موقفها الداعي إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة».

من جهتها اعتبرت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن «الهجوم يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعاً». كما حثت الإمارات «المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تعازيه للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العسكريين البحرينيين. كما نعى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي العسكريين، واصفاً الهجوم بأنه «عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية». وأكد أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض الاستفزازات المتكررة، وتحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين».

