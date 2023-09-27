الرياض والأمم المتحدة تبحثان جهود إحلال السلام في اليمن

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أجرى المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات في العاصمة السعودية الرياض؛ لبحث جهود السلام المبذولة في اليمن. وبحث غروندبرغ مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) تنسيق جهود دعم السلام في اليمن. كما التقى بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وفقاً لموقع المكتب الأممي الخاص باليمن على شبكة الإنترنت.

وخلال لقائه بالسفير آل جابر، بحث المبعوث الأممي «تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، ومن ذلك دفع رواتب القطاع العام ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة». وشدد المبعوث الأممي على أن اليمن بحاجة إلى الدعم الإقليمي والدولي للمضي قدماً في طريق السلام والتنمية المستدامة، معرباً عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في هذا الصدد.

