«صلاة الغفران» تقرّب إسرائيل من حرب أهلية «محتومة»

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القدس المحتلة - الوكالات: كان يفترض أن يمر «يوم الغفران» أقدس أيام العام لدى اليهود بسلام في إسرائيل، مع إغلاق شامل تفرضه سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، لكن ما حدث في تل أبيب كشف إلى أي مدى اتسع الشرخ داخل المجتمع الذي يشهد انقساما كبيرا بما في ذلك حول «هويته» منذ وصول بنيامين نتانياهو إلى سدة الحكم على رأس حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية.

وبدأ «يوم الغفران» مع غروب شمس الأحد، وانتهى في ذات الموعد الإثنين، وما بين اليومين تحولت ساحات تل أبيب التي أقيمت فيها صلوات العيد إلى ما يشبه ساحات قتال، وسط تحذيرات سياسيين من اندلاع «حرب أهلية» لا تبقي ولا تذر.

وخلفت المواجهات التي حدثت في تل أبيب بين المصلين اليهود، عاصفة عنيفة في الأوساط السياسية، المنقسمة على نفسها في الأساس، جراء تشريعات يمضي الائتلاف الحكومي قدما في تمريرها بالكنيست (البرلمان)، تحد من سلطة القضاء، يقول نتانياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فيما تتظاهر المعارضة ضدها منذ اكثر من 30 أسبوعا، وتصفها بالانقلاب، وتحذر من أن هذه التشريعات التي تأتي ضمن ما عرف بخطة «إصلاح القضاء» ستدمر الديمقراطية في إسرائيل.

وتعليقا على الأحداث، قال رئيس المعارضة يائير لابيد الذي يقيم في تل أبيب على منصة «إكس»: «قررت النواة الأرثوذكسية المتطرفة التي جاءت إلى الحي جلب الحرب إلينا أيضا (..) إنه لأمر مخز أنهم باسم الله دمروا يوم الغفران في الحي الذي أعيش فيه».

ورد نتانياهو على تعليق لابيد بالقول: «الأمر الذي أثار دهشتنا في الدولة اليهودية تحديداً، في أقدس يوم للشعب اليهودي، هو قيام متظاهرين يساريين بأعمال شغب ضد اليهود أثناء صلواتهم».

وأضاف نتانياهو على حسابه بمنصة «إكس»: «يبدو أنه لا توجد حدود للكراهية من جانب متطرفي اليسار، وأنا مثل معظم المواطنين الإسرائيليين، أرفض ذلك. مثل هذا السلوك العنيف ليس له مكان بيننا».

وعلى ذات المنصة، علق اليميني المتشدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش بالقول: «بينما كان ملايين اليهود في إسرائيل وحول العالم يصلون في المعابد والأماكن العامة، يصومون ويتحدون ويطلبون المغفرة والتسامح، ويرتبطون بجذورنا وتقاليدنا، قامت مجموعة من مشعلي الحظائر العنيفين، بدعم من يائير لابيد، بإشعال النار ودنسوا اليوم المقدس».

ولم يغب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن المشهد إذ كتب يقول «في يوم الغفران هذا رأينا كارهين يحاولون طرد اليهودية من المجال العام».

وعاد لابيد لاحقا ورد على تغريدة نتانياهو بالقول: «يا سيد نتانياهو، في نهاية يوم الغفران، لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يزيد من التحريض والنزاع، بل يجب أن يحاول تهدئة الأنفس».

ومضى مخاطبا نتانياهو: «لمعلوماتك، معظم الأشخاص الذين جاءوا للاحتجاج على إكراه المتشددين صاموا وصلوا في يوم الغفران هذا، إنهم ليسوا ضد اليهودية، بل يحاولون إنقاذ اليهودية من المجموعة العنصرية والمتطرفة التي منحتها أنت السلطة كهدية».

وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس رئيس حزب «المعسكر الرسمي» المعارض: «على مدار 75 عاما (عمر الكيان)، تمكنت المجتمعات من احترام بعضها البعض على الرغم من اختلافاتها، ولم تدخل السياسة في يوم الغفران».

وتابع: «الآن، من قرر تفريقنا، نجح في تدنيس هذا اليوم المقدس بالإكراه والكراهية غير المبررة».

ووصف غانتس رئيس الوزراء نتانياهو بأنه «أكبر مولد للكراهية»، و«هو الذي يختار الآن تأجيج النار، جنبا إلى جنب مع السياسيين الذين قرروا تحويل الفضاء العام لدينا إلى منطقة كوارث».

وخاطب الإسرائيليين بالقول: «يجب أن نتذكر - حيث يوجد أولئك الذين يجروننا إلى حرب أهلية، فإن مهمة كل واحد منا هي منع ذلك».

